رياضة | جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج نادي ليفربول الإنجليزي منذ يومين بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل رسمي عقب مباراة الفريق ضد نادي تشيلسي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

واستطاع نادي ليفربول الإنجليزي أن يفوز على نظيره نادي تشيلسي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي جمعت بينهم يوم الأربعاء الماضي ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز كالآتي:

1- ليفربول 96 نقطة.

2- مانشستر سيتي 78 نقطة.

3- مانشستر يونايتد 63 نقطة.

4- تشيلسي 63 نقطة.

5- ليستر سيتي 62 نقطة.

6- وولفرهامبتون واندررز 59 نقطة.

7- توتنهام 58 نقطة.

8- شيفيلد يونايتد 54 نقطة.

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9- بيرنلي 54 نقطة.

10- آرسنال 53 نقطة.

11- إيفرتون 49 نقطة.

12- ساوثهامبتون 49 نقطة.

13- نيوكاسل يونايتد 44 نقطة.

14- كريستال بالاس 42 نقطة.

15- وست هام يونايتد 38 نقطة.

16- برايتون 38 نقطة.

17- أستون فيلا 34 نقطة.

18- واتفورد 34 نقطة.

19- بورنموث 31 نقطة.

20- نوريتش سيتي 21 نقطة.