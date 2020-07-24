رياضة | شوقي غريب يتمسك بضم صلاح فى الأولمبياد ويؤكد " سأسافر بنفسي لإقناع ليفربول"

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر شوقي غريب يتمسك بضم صلاح فى الأولمبياد ويؤكد " سأسافر بنفسي لإقناع ليفربول" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، إنه سيبذل محاولات كبيرة من أجل ضم محمد صلاح لأولمبياد طوكيو.

وأكد شوقي غريب في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "نحن نحاول مع ليفربول من أجل ضم اللاعب ولكن من الوارد أن يقوم الريدز برفض الطلب".

وشدد: "اذا رفض ليفربول فسنقوم بالضغط والعديد من المحاولات فهو لاعب مهم للغاية وجاهز للسفر بنفسي لإقناعهم".

ويذكر أن المنتخب الأولمبي توُج بلقب كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عام وتأهل لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو العام القادم.