رياضة | صدمة فى الأهلي بسبب الصفقة المنتظرة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر صدمة فى الأهلي بسبب الصفقة المنتظرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن رجل الأعمال الإسباني جيرارد لوبيز مالك و رئيس نادي ليل الفرنسي، اشتري ناديين جديدين، الأول نادي موسكرون في بلجيكا والذي لعب تريزيجيه ضمن صفوفه، والأخر نادى بوافيشتا البرتغالي.

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن نادي ليل سيعلن التعاقد مع موليكا خلال الساعات المقبلة بعد الاتفاق مع مازيمبي علي كل شيء، وأنه يتبقى فقط الاتفاق مع اللاعب علي الراتب الذي سيتقضاه.

وتابع: "نادي ليل اتفق مع موليكا علي إعارته لنادي موسكرون البلجيكي، لاكتساب خبرات كونه لاعب صغير السن مواليد 99، ويحتاج لاكتسبا الخبرات، وفي حالة نجاحه الدوري البلجيكي سيعود إلي ليل".