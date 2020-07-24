اخبار الرياضه

سانت ميرين الاسكتلندي يعلن عن سبع إصابات بفيروس كورونا في النادي

0 نشر
السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن سانت ميرين الاسكتلندي يعلن عن سبع إصابات بفيروس في النادي والان مع التفاصيل

الجمعة 24 يوليه 2020

أعلن سانت ميرين المنافس في الدوري الاسكتلندي الممتاز لكرة القدم عن سبع حالات إيجابية بفيروس كورونا مما أدى إلى طلب الاتحاد الوطني من أندية دوري الأضواء إجراء كشفين في الأسبوع.

وقال الاتحاد الاسكتلندي في بيان إنه علم بنتائج الكشف ومررها إلى الحكومة.

وتم إلغاء مباراة سانت ميرين ضد سانت جونستون الودية بعد غد السبت.

Advertisements

وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إلى أن الإصابات كانت بين المدربين والعاملين بينما لم تظهر أي إصابة بين اللاعبين.

وقال الاتحاد الاسكتلندي في بيانه "في هذا الشأن وفي ضوء الأحداث الأخرى مؤخرا أبلغت مجموعة الاستجابة المشتركة كل الأندية بالعودة إلى بروتوكولات الكشف السابقة والتي تقضي بالاختبار مرتين أسبوعيا حتى إشعار آخر".

وكانت الأندية تخضع لاختبار واحد في الأسبوع منذ الثامن من يوليو تموز.

وتم إلغاء الدوري الاسكتلندي بسبب جائحة فيروس كورونا وينطلق الموسم الجديد في أول أغسطس آب حيث يلعب سانت ميرين ضد ضيفه ليفينجستون.  

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سانت ميرين الاسكتلندي يعلن عن سبع إصابات بفيروس كورونا في النادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا