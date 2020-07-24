سانت ميرين الاسكتلندي يعلن عن سبع إصابات بفيروس كورونا في النادي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 يوليه 2020

الخليج 365

أعلن سانت ميرين المنافس في الدوري الاسكتلندي الممتاز لكرة القدم عن سبع حالات إيجابية بفيروس كورونا مما أدى إلى طلب الاتحاد الوطني من أندية دوري الأضواء إجراء كشفين في الأسبوع.



وقال الاتحاد الاسكتلندي في بيان إنه علم بنتائج الكشف ومررها إلى الحكومة.

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وتم إلغاء مباراة سانت ميرين ضد سانت جونستون الودية بعد غد السبت.

وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إلى أن الإصابات كانت بين المدربين والعاملين بينما لم تظهر أي إصابة بين اللاعبين.

وقال الاتحاد الاسكتلندي في بيانه "في هذا الشأن وفي ضوء الأحداث الأخرى مؤخرا أبلغت مجموعة الاستجابة المشتركة كل الأندية بالعودة إلى بروتوكولات الكشف السابقة والتي تقضي بالاختبار مرتين أسبوعيا حتى إشعار آخر".

وكانت الأندية تخضع لاختبار واحد في الأسبوع منذ الثامن من يوليو تموز.

وتم إلغاء الدوري الاسكتلندي بسبب جائحة فيروس كورونا وينطلق الموسم الجديد في أول أغسطس آب حيث يلعب سانت ميرين ضد ضيفه ليفينجستون.