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ماذا يفعل الأهلى والزمالك في قمة أغسطس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 22 أغسطس المقبل هو الموعد الذى حدده مسئولو اتحاد الكرة لمواجهة الأهلى والزمالك ببطولة الدورى في الجولة الـ21 للدوري، بعد توقف دام لأكثر من مائة يوم بسبب جائحة فيروس ، وبعد أن أعلن اتحاد الكرة جدول مباريات الدوري المقرر إقامتها في أغسطس المقبل عقب عودة النشاط المتوقف منذ مارس الماضي بسبب فيروس كورونا، نرصد كشف حساب الأهلى والزمالك عندما يلتقيان في شهر أغسطس.

تٌعد مباراة 22 أغسطس هي المواجهة الخامسة بين القطبين فى أغسطس، حيث التقى الفريقان 4 مرات قبل المباراة المرتقبة، منها 3 مواجهات بـ كأس مصر، وواحدة بكأس السوبر المحلى، فاز الأحمر في 3 مواجهات، وخطف الأبيض الفوز في مباراة واحدة.

المباراة الأولى أقيمت عام 1985 وبالتحديد يوم 4 من شهر أغسطس، بمنافسات دور الثمانية ببطولة كأس مصر، وانتهت المباراة  بفوز الأحمر بنتيجة 3/2.

وفى العالم التالى ألتقى الفريقان في نصف نهائي الكأس أيضًا، أقيم 6 أغسطس 1991، وأسفر عن فوز الأهلى بهدفين دون رد من الأبيض، سجل الأهداف محمد رمضان نجم القلعة الحمراء السابق.

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اللقاء الثالث الذى جمع الأهلى و الزمالك كان 28  أغسطس  من عام 2003  ، بكأس السوبر المحلى ،  وانتهت المباراة بتعادل الفريقين سلبيا ، فتم اللجوء إلى ركلات الترجيح ، و التي أسفرت عن فوز الأحمر 3/1  

أخر المواجهات التى جمعت القطبين في شهر أغسطس أقيمت 8 أغسطس 2016 بنهائى كاس مصر  وتغلب فيها فاز الزمالك بهدفين مقابل هدف للاهلى سجل للزمالك باسم مرسى و مصطفى فتحى اما  الأهلى فأحرز له عبد الله السعيد

 

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