احمد السيد: مانويل جوزيه طلب رحيلى عن الأهلى والمايسترو صالح سليم رفض

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد السيد لاعب الأهلي السابق، إن البعض اتهمني بالتزوير بسبب كبر حجمي بالنظر إلى سني خلال وجودي بقطاع الناشئين بالأهلي، وقال أحمد السيد ، خلال تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس 1: "خالد جاد الله وضياء السيد سبب انضمامي للأهلي..ياسر ريان قالي بعد أول مباراة مع الأهلي أنه أول مرة يشعر أن هناك مدافع جيد بالفريق، وتم تصعيدي للفريق الأول صدفة.
وفجر أحمد السيد مفاجأة بأن البرتغالي مانويل جوزيه طلب رحيله خلال ولايته الأولى بالأهلي ولكن الراحل صالح سليم رفض بداعي أني مستقبل النادي، وعلمت ذلك من حسن حمدي رئيس النادي الأسبق.
وأشاد أحمد السيد بطاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب المنتقل حديثاً للأهلي، مؤكداً أن فوز الأهلي ببطولة افريقيا موسم 2006 تعد أغلى بطولة في مسيرته الكروية الحافلة بالانجازات مع الفريق الأحمر.
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