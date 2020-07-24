شكرا لقرائتكم خبر عن جلبيرتو: تمنيت تعامل الأهلى بشكل مختلف مع عاشور وفتحى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب الأنجولي جلبيرتو نجم الأهلي السابق بالعمل داخل القلعة الحمراء في أي منصب خلال المرحلة المقبلة، وقال جلبيرتو في تصريحات تلفزيونية :"قضيت 8 سنوات ناجحة داخل النادي الأهلي وساهمت في فوز الفريق الأحمر بـ3 بطولات افريقيا، وأشاد جلبيرتو بزميله السابق ومدير المنتخب الحالي محمد بركات، مؤكداً أنه سيمثل إضافة كبيرة للفراعنة خلال المرحلة المقبلة.
وأبدى جلبيرتو حزنه على رحيل أحمد فتحي وحسام عاشور عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري، معلقاً: "الثنائي أعطى كثيراً للأهلي وحققا بطولات كثيرة مع النادي وكنت أتمنى أن يعاملهما الأهلي معاملة مختلفة.
وأضاف جلبيرتو أري بايل سيمثل إضافة كبيرة للزمالك حال انضمامه اليه بشكل رسمي، واصفاً الدولي الأنجولي باللاعب الناضج القادر على مواجهة التحديات والصعوبات.
وأكد جلبيرتو أن جيرالدو لازال في مرحلة التأقلم مع الأهلي فهو لاعب ممتاز ولكنه يحتاج لكسب ثقة فايلر المدير الفني الحالي للأهلي.
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