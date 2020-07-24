شكرا لقرائتكم خبر عن «دخل حساباتي».. شوقي غريب يراقب نجم الدوري الألماني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، أنه يتابع المستويات الفنية المميزة التي يقدمها عمر مرموش، لاعب فولفوسبروج الألماني.
وأضاف شوقي غريب، في تصريحات تليفزيونية: «المصري عمر مرموش ضمن حساباتنا في الأولمبياد وهو لاعب متألق ومهم وجوده في الأولمبياد».
وأنهى تصريحاته: «أتابع مرموش جيدًا ونقوم أنا وجهازي المعاون بمتابعة جميع اللاعبين في مصر وفي جميع الدول الأوروبية، وبالفعل مرموش ضمن حساباتي».
وكان منتخب مصر قد بلغ دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو إثر تتويجه ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا بالقاهرة في نوفمبر من العام المنصرم.
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