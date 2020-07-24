شكرا لقرائتكم خبر عن «مش من حقه».. لجنة التظلمات تنتقد فرج عامر بشأن عقوبات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علّق عادل الشوربجي، رئيس لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، على قرار فرج عامر، رئيس نادي سموحة، بفرض عقوبات على أي لاعب يصاب بفيروس كورونا.

وأكد «الشوربجي»، في تصريحات على شاشة قناة النهار: «لا يحق لرئيس سموحة عقاب لاعبيه حال إصابتهم بكورونا».

وأوضح: «ربما يكون قرار فرج عامر شخصي ولكنه قرار لا تنص عليه أية قوانين».

وكان عامر قد أكد لـ«المصري اليوم»، في تصريح خاص، على توقيع عقوبة لكل لاعب يتعرض للاصابة بكورونا، مشددًا على أنه يتعامل باحترافية مع الموقف والنادي يوفر جميع الإجراءات الاحترازية.