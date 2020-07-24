لوك إيميل: الدوري المصري من أقوي المسابقات ومصطفي محمد يستحق اللعب بأوروبا

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جدة - عمرو شويل قال البلجيكي لوك إيميل، المدير الفني السابق لطلائع الجيش، ومدرب يانج أفريكانز التنزاني حاليا، إن الملاعب في مصر أفضل بكثير من الملاعب في تنزانيا.
وأكد لوك إيميل في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "الدوري المصري من أفضل الدوريات في المنطقة هو والدوري التونسي والمغربي".
وأتم: "اللاعبون المصريون من أفضل اللاعبين، ومصطفى محمد من أفضل اللاعبين في مصر ويستحق الاحتراف في أوروبا، بالإضافة إلى محمد بسام حارس المرمى".
وأعلن نادى بلاك ليوباردز الجنوب أفريقى اليوم، الخميس، تعاقده رسمياً مع البلجيكى لوك ايميل المدير الفنى السابق لنادى طلائع الجيش، لتولى تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.
وأوضح نادى بلاك ليوباردز عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، أن لوك ايميل سيتولى تدريب الفريق لمدة موسمين.
ويعانى بلاك ليوباردز من تراجع النتائج فى مسابقة دورى جنوب أفريقيا، حيث يحتل المركز الـ 12 برصيد 5 نقاط حصدها فى 6 مباريات، بعدما حقق الفوز فى مباراة وحيدة وتعادل فى مباراتين وخسر فى ثلاث لقاءات.
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