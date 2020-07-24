شكرا لقرائتكم لوك إيميل: الدوري المصري من أقوي المسابقات ومصطفي محمد يستحق اللعب بأوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال البلجيكي لوك إيميل، المدير الفني السابق لطلائع الجيش، ومدرب يانج أفريكانز التنزاني حاليا، إن الملاعب في مصر أفضل بكثير من الملاعب في تنزانيا.

وأكد لوك إيميل في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "الدوري المصري من أفضل الدوريات في المنطقة هو والدوري التونسي والمغربي".

وأتم: "اللاعبون المصريون من أفضل اللاعبين، ومصطفى محمد من أفضل اللاعبين في مصر ويستحق الاحتراف في أوروبا، بالإضافة إلى محمد بسام حارس المرمى".

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