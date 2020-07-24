شكرا لقرائتكم أمير عبد الحميد: كنت أتعرض للإصابات دائما وقت وجود الحضري بالأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أمير عبد الحميد لاعب الأهلي السابق، عن بدايته مع كرة القدم، قائلا: "بدايتي كانت في القناطر وإكرامي الشحات سبب انضمامي للأهلي في سن 10 سنوات".

وقال أمير عبد الحميد، خلال تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس 1: كنت كلما أشارك وأقدم مستويات طيبة يحدث لي إصابات عندما كان الحضري موجودا بالفريق حتى خلال مشاركتي في كأس العالم للأندية.

وأردف أمير عبد الحميد: مانويل جوزيه أخبرني بثقته الكاملة بي عقب هروب عصام الحضري إلى سويسري.

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وتابع أمير عبد الحميد: طموحي كان دائمًا أن أصبح مثل أحمد شوبير في حراسة المرمى خاصة خلال مشاركته في كأس العالم، قائلا: لدينا وفرة في حراس المرمى بمصر سواء الأهلي أو الزمالك أو باقي الأندية.

وأضاف أمير عبد الحميد، أن محمد الشناوي الحارس الأول في مصر ومن بعده محمد أبو جبل ثم المهدي سليمان.