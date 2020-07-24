الشوالي: نجاح محمد صلاح فتح الطريق لتألق المصريين في أوروبا

جدة - عمرو شويل وجه المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، تهنئته الى محمد صلاح، لاعب منتخبنا الوطني، والمحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، بعد التتويج بالدوري.

وأكد عصام الشوالي في تصريحات تلفزيونية: "محمد صلاح لاعب عالمي وسيحقق مزيد من البطولات وهو سيفتح الطريق للمصريين من أجل التألق في أوروبا".

وتابع: "تريزيجيه سيتألق بشكل أكبر وهو مؤهل للعب في أكبر الأندية في أوروبا".