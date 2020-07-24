شكرا لقرائتكم أحمد السيد: مانويل جوزيه طلب رحيلي عن الأهلي ولكن صالح سليم رفض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد السيد لاعب الأهلي السابق، إن البعض اتهمني بالتزوير بسبب كبر حجمي بالنظر إلى سني خلال وجودي بقطاع الناشئين بالأهلي.

وأضاف أحمد السيد ، خلال تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس 1: خالد جاد الله وضياء السيد سبب انضمامي للأهلي.

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تابع أحمد السيد: ياسر ريان قالي بعد أول مباراة مع الأهلي أنه أول مرة يشعر أن هناك مدافع جيد بالفريق، وتم تصعيدي للفريق الأول صدفة.

وفجر مفاجأة بأن البرتغالي مانويل جوزيه طلب رحيله خلال ولايته الأولى بالأهلي ولكن الراحل صالح سليم رفض بداعي أني مستقبل النادي، وعلمت ذلك من حسن حمدي رئيس النادي الأسبق.