شكرا لقرائتكم علي ماهر: الأهلي نادي القرن.. الخطيب "بيعدل الدماغ".. وطاهر صفقة ناجحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال علي ماهر نجم الأهلي السابق والمدير الفني السابق لفريق إنبي، إن النادي الأهلي هو نادي القرن الحقيقي. وأضاف في تصريحات تلفزيونية "لا يمكن الحديث بشأن هذا الصدد، وبدون النقاش". وتابع: "أما عن إهانة رموز الأهلي أو الزمالك، فهو شيء خاطئ فمثلا إذا ذكر حسن شحاتة فيجب أن نقول الكابتن قبلها". وأضاف: "كيف يتم توجيه أي انتقادات للكابتن محمود الخطيب، فهو بمجرد ذكر اسمه فهو بيعدل المزاج". Advertisements وأكد علي ماهر نجم الأهلي السابق والمدير الفني السابق لفريق إنبي، ان بطولة دوري أبطال أفريقيا ستكون هي معايير نجاح السويسري رينيه فايلر مع الأهلي. وأضاف خلال تصريحاته عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "كارتيرون مدرب الأهلي السابق رحل عن تدريب القلعة الحمراء بسبب عدم التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا رغم الوصول للنهائي". وتابع: "المنافسة بين الأهلي والزمالك في البطولة الأفريقية ستكون في مصلحة الكرة المصرية".

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