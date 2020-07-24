شكرا لقرائتكم على ماهر: تريزيجيه من أكثر اللاعبين تأثيرا مع المنتخب وتلقيت عرضا لتدريب الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال علي ماهر، نجم الأهلي السابق والمدير الفني السابق لإنبي إن تألق تريزيجيه في الدوري الإنجليزي مع أستون فيلا يعتبر وجهة مشرفة لمصر. وقال علي ماهر في تصريحات تلفزيونية: "تريزيجيه لم يقدم 50% من امكانياته الحقيقة". وأضاف "تريزيجيه من أكثر اللاعبين تأثيراً مع منتخب مصر ودائما ما يظهر في المواجهات الكبيرة". Advertisements وكشف علي ماهر، مستقبله التدريبي خلال الفترة المقبلة. وقال ماهر: "لدي عرض من الدوري المصري، بالإضافة إلى عرضين من خارج مصر". وأَضاف "سوف أحسم مستقبلي مع خلال الفترة المقبلة والاستقرار على العرض المناسب".

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