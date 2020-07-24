شكرا لقرائتكم إبراهيم صلاح: الزمالك لم يفاوض طاهر طاهر.. واللاعب سيصبح أهم لاعب في الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال إبراهيم صلاح، نجم نادي الزمالك سابقا وقائد المقاولون العرب حاليا، إنه كان يتمنى انضمام طاهر محمد طاهر، لاعب ذئاب الجبل، الى صفوف نادي الزمالك، قبل التوقيع للنادي الأهلي.

وتابع إبراهيم صلاح خلال استضافته في برنامج نمبر وان على قناة النهار: "الزمالك لم يطلب التعاقد مع طاهر محمد طاهر من الأساس لذلك تم انتقاله للأهلي".

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وأضاف: "طاهر محمد طاهر سيكون أهم اللاعبين في النادي الأهلي حال حصوله على فرصة المشاركة مع الفريق الأحمر".

وأتم: "الزمالك منذ موسمين، كانت هناك ودية مع المقاولون، وكلموني وطلبوا التعاقد مع طاهر محمد طاهر، ولكن الصفقة لم تتم".