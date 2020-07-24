شكرا لقرائتكم إبراهيم صلاح: صفقات الوسط من بعدي كلفت الزمالك أكثر من 100 مليون جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال إبراهيم صلاح نجم الزمالك السابق ولاعب فريق المقاولون العرب الحالي، إنه رفض الانتقال للنادي الأهلي بعد انتهاء تجربته في الدوري السعودي بصفوف العروبة.
وأضاف في تصريحات تلفزيونية "مفاوضات الأهلي وصلت لمرحلة متقدمة لضمي بعد انتهاء مسيرتي في الدوري السعودي ولكني فضلت الانتقال للزمالك بعد حديث الإدارة معي".
وتابع "بعد رحيلي الزمالك تعاقد مع 5 صفقات في مركزي كلفت خزينة الفريق ما يقرب من 100 مليون جنيه، وأرى أن أرقامي كانت هي الأفضل".
وزاد "خلال فترتي في الزمالك تعرضت لبعض الظلم بسبب توقيت انضمامي حيث لم نحصل على البطولات، كما لم تكن الأمور جيدة".
وتحدث إبراهيم صلاح عن أن طارق حامد من أفضل اللاعبين في مصر بوسط الملعب.
وأضاف إبراهيم صلاح في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار "الجماهير كانت تهاجمني خلال لعبي بجانب طارق حامد في الزمالك".
وتابع "أرفض المقارنة بين طارق حامد وأليو ديانج فهذا الثنائي يمتلك امكانيات مميزة ومن نقاط القوة في الأهلي والزمالك".
وتحدث عن محمد النني قائلا "الظروف والأجواء وراء الانتقادات التي يتعرض لها محمد النني".
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