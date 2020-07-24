شكرا لقرائتكم الشوالي: الأهلي والزمالك أكثر المستفيدين من نظام الذهاب والإياب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، على عودة نظام الذهاب والإياب في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وقال عصام الشوالي في تصريحات تلفزيونية: "الأهلي والزمالك أكثر المستفيدين من العودة لنظام الذهاب والإياب في إفريقيا".

وتابع: "الأندية المغربية تستطيع الفوز في المباريات الواحدة بينما الأفضلية في عودة الذهاب والإياب للأندية المصرية الأهلي والزمالك".

وأتم: "أتوقع أن يكون النهائي الإفريقي بين أحد الأندية المصرية والطرف الثاني من أندية المغرب".

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