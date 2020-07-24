شكرا لقرائتكم الشوالي: الأهلي والزمالك أكثر المستفيدين من نظام الذهاب والإياب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، على عودة نظام الذهاب والإياب في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وقال عصام الشوالي في تصريحات تلفزيونية: "الأهلي والزمالك أكثر المستفيدين من العودة لنظام الذهاب والإياب في إفريقيا".
وتابع: "الأندية المغربية تستطيع الفوز في المباريات الواحدة بينما الأفضلية في عودة الذهاب والإياب للأندية المصرية الأهلي والزمالك".
وأتم: "أتوقع أن يكون النهائي الإفريقي بين أحد الأندية المصرية والطرف الثاني من أندية المغرب".
وأوضح المعلق الرياضي الشهير ، أن نادي الزمالك أصبح من أقوى المرحشين للتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا.
وأكد عصام الشوالي: "الزمالك أصبح مرشحا قويا للفوز بدوري الأبطال رغم أنه لم يكن مؤهلا في بداية البطولة".
وتابع: "الزمالك نادي كبير وله تاريخ عظيم ومن المؤكد أنه مرشح بقوة واتوقع أن النهائي سيكون قويا للغاية".
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