شكرا لقرائتكم وكيله: أسامواه جيان يتمنى اللعب في مصر.. ولا يرتبط مع أندية حالياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوضح صمويل أنيم وكيل أعمال الغاني أسامواه جيان أن جيان لا يرتبط بعقود مع أية أندية حاليا وينتظر وصول عرضا لدراسته وتحديد وجهته القادمة

قال خلال تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس 1: أسامواه جيان تلقى محادثات من أندية مصرية من أجل الانضمام لصفوفه في الموسم الجديد.

تاع: جيان لا يمانع في اللعب بالدوري المصري حال تحصل على عرض مناسب، مشددا على أن جيان يتمنى اللعب في الدوري المصري ويراه من الدوريات القوية في افريقيا.

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أضاف أن المسائل المالية لن تكون خلافا في عقد جيان حال وصوله عرض مميز للعب في مصر .

وارتبط اسم جيان بالانتقال إلى وادي دجلة قبل أن ينفي ماجد سامي مالك النادي هذه الأنباء.