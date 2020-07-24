شكرا لقرائتكم خبر عن الفجيرة يجدد عقد سالم سيف ويسعى لضم لوفانور والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر جدد الفجيرة عقد لاعبه سالم سيف وقيده ضمن فئة مواليد الدولة لمواصلة عطائه مع الفريق الأول لكرة القدم، وكانت شركة الكرة قد جددت مؤخراً عقود أكثر من 6 لاعبين في إطار حرص النادي على دعم استقرار الفريق والحفاظ على اللاعبين المميزين في مقدمتهم الحارس عبد الله التميمي، وزميله صالح ربيع فيروز، بالإضافة إلى عبد الله النوبي، وناصر خاطر، والثنائي موفتاو أولابي وأبوباكار تايجر كوني في خانة المقيمين.
على خط آخر، علم «الخليج الرياضي» أن هناك عدداً من الأسماء المطروحة من اللاعبين الأجانب على طاولة المدرب الصربي جوران من بينها المولديفي لوفانور (31 عاماً) مهاجم شباب الأهلي السابق الذي يجري التفاوض معه، في الوقت الذي لم يحسم الفجيرة مصير الثنائي الغاني آرنست أسانتي والبرازيلي جوناثان بينيتس اللذين يمتد عقدهما مع الفريق حتى نهاية الموسم الكروي الجديد.
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