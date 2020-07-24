مجلس دبي الرياضي يطلق «أسبوع الرياضات الشاطئية» الجمعة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستضيف شاطئ كايت بيتش بجميرا في الساعة السادسة والنصف صباح الجمعة فعاليات «أسبوع الرياضات الشاطئية» الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة ومنظمي الفعاليات الرياضية.

وتشهد المنافسات إقبالاً كبيراً من مختلف الجنسيات وفئات المجتمع، وسيحظى عشاق الرياضة بأجمل عطلة نهاية أسبوع حيث يخوضون أولى المنافسات منذ ما يقارب خمسة أشهر ليعيشوا تجربة فريدة من نوعها على أحد أجمل الشواطئ في العالم الذي يتميز بتوفر كافة الخدمات فيه، وستتاح لهم الفرصة للتنافس في خمس بطولات شاطئية مفتوحة لمشاركة كافة أفراد المجتمع من مختلف الأعمار من الذكور والإناث في رياضات الفوت فولي، والكرة الطائرة الشاطئية، وتنس الشاطئ، والريشة الطائرة في فئات (رجال، سيدات، مختلط).

وتبدأ الفعاليات ببطولة الفوت فولي وتشارك في البطولة 6 فرق من مختلف الجنسيات والأعمار وتقام بنظام اللعب الزوجي.

ويشارك في بطولة الريشة الطائرة الشاطئية 10 فرق تتنافس في 35 مباراة ضمن خمس فئات هي فئة الفردي والزوجي للرجال والنساء والمختلط، وتنطلق المباريات الجمعة من الساعة 7 صباحًا إلى 9:30 صباحًا، ومن الساعة 6 مساءً إلى 10 مساءً، وتستكمل المباريات يوم السبت بين الساعة 7:00 و9:30 صباحًا، وتتاح المشاركة في البطولة لجميع فئات المجتمع من الهواة والمحترفين ومنتسبي أندية الريشة الطائرة والأكاديميات المسجلة في الإمارات.

وتنطلق بطولة الكرة الطائرة الشاطئية لفئة الرجال في الساعة السابعة صباحاً، وتستمر على مدار يومين حيث تتواصل المباريات حتى صباح يوم السبت وتتنافس فيها 16 فريقاً بنظام الزوجي.

فيما تقام بطولة الكرة الطائرة لفئة السيدات والمختلط في الساعة السادسة مساء الجمعة وتستمر حتى الساعة 10 مساء، وتتواصل المباريات حتى يوم السبت في ذات التوقيت، وتقام البطولة بنظام الثنائي (لاعبان لكل فريق)، والرباعي (4 لاعبين لكل فريق)، حيث تشارك في فئة الزوجي المختلط 10 فرق، وتشارك في فئة الزوجي للنساء 10 فرق، فيما تشارك في فئة الرباعي المختلط 9 فرق.

وتنطلق بطولة تنس الشاطئ لفئتي الرجال والسيدات في الساعة 6 مساء الجمعة، ويتنافس فيها 10 لاعبين و5 فرق من مختلف الجنسيات.

وينظم مجلس دبي الرياضي البطولات بالتعاون مع أكاديميات رياضية مختلفة هي: أكاديمية سوبر سبورت الرياضية، وأكاديمية أيه إف سي الرياضية، وأكاديمية إيليت للكرة الطائرة، وأكاديمية إسبيريا للكرة الطائرة، بالإضافة إلى لجنة الإمارات للريشة الطائرة.