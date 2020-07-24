شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر: تريزيجيه من أكثر اللاعبين تأثيراً مع منتخب مصر ولم يقدم 50% من إمكانياته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد علي ماهر، نجم الأهلي السابق والمدير الفني السابق لإنبي إن تألق محمود "تريزيجيه " لاعب فريق أستون فيلا في الدوري الإنجليزي يعتبر وجهة مشرفة لمصر، متابعا "تريزيجيه لم يقدم 50% من إمكانياته الحقيقة ومن أكثر اللاعبين تأثيراً مع منتخب مصر ودائما ما يظهر في المواجهات الكبيرة".

وأضاف على ماهر أن النادي الأهلي هو نادي القرن الحقيقي، قائلا "لا يمكن الحديث بشأن هذا الصدد وبدون نقاش وأما عن إهانة رموز الأهلي أو الزمالك، فهو شيء خاطئ فمثلا إذا ذكر حسن شحاتة فيجب أن نقول الكابتن قبلها وكيف يتم توجيه أي انتقادات للكابتن محمود الخطيب، فهو بمجرد ذكر اسمه فهو بيعدل المزاج".

وأوضح علي ماهر خلال تصريحات تلفزيوينة مستقبله التدريبي خلال الفترة المقبلة، وقائلا "لدي عرض من الدوري المصري، بالإضافة إلى عرضين من خارج مصر وسوف أحسم مستقبلي مع خلال الفترة المقبلة والاستقرار على العرض المناسب وطاهر محمد طاهر صفقة ناجحة للأهلي.. وسيعوض رحيل رمضان صبحي".

وتوقع علي ماهر إنه يتوقع عدم استمرار رمضان صبحي مع الأهلي في الفترة المقبلة.قائلا "الأهلي تعاقد مع طاهر من أجل تعويض رمضان صبحي وهو بالمناسبة صفقة مميزة ومحترمة"و طاهر عليه أن يكون على قدر شخصية النادي الأهلي، حيث ستكون المنافسة نارية بين اللاعبين