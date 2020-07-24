شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل يوسف: غيرت مركز المحمدى.. وشقيقى نصحنى ألعب بقدمى اليسرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادى الزمالك الحالى، ولاعب الفريق السابق عن قيامه بتغير مركز أحمد المحمدى، لاعب فريق أستون فيلا الإنجليزى، وقت كان لاعبا في صفوف منتخب الشباب، حيث كان لاعبا في مركز رأس الحربة، ولكن لم يكن يسجل أهداف بغزارة، وفى أحد المباريات قام بتجربته في مركز الجناح الأيمن، وعندما وجده يؤدى بجدارة قام بتغييره وترحيله إلى المركز الجديد، وعندما لعب مع المنتخب أدى مباراة جيدة، وفى منتخب الشباب تواجد في المعسكر وأدى أداءا جيدا.

وقال تيجانا في تصريحات تليفزيونية، إن المحمدى كان بيلعب رأس حربة، ولكن أهدافه قليلة، وبعد تجربته في مركز الجناح الأيمن وراح المعسكر كسر الدنيا وغير مكانه".

وتطرق لاعب الزمالك السابق أن شقيقه سيد لاعب الترسانة السابق كان دائما يقدم النصائح له، لاستخدام قدمه اليسرى، وعدم الاعتماد على اليمنى فقط، قائلا "سيد كان بيقولى شغل الشمال، وفى أحد المباريات عندما وصلت الكرة إلىً تذكرت حديثه معى وكان التوفيق من الله، وارتطمت الكرة بالعرضة، وسجلت هدف.

أحمد المحمدى مواليد قرية بسيون، بمحافظة الغربية يلعب حاليا ضمن صفوف نادي أستون فيلا الإنجليزي. و يجيد اللعب في مركزي المدافع الأيمن والجناح الأيمن على الصعيد الدولي، نجح المحمدي في الفوز بلقب كأس أمم إفريقيا مرتين مع منتخب بلاده وكان ذلك في غانا 2008 وأنجولا 2010