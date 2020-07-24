شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يطلب من "الوطنية للإعلام" شرائط المباريات التاريخية لنادى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك من حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ، شرائط للمباريات الترايخية للفريق الأبيض، والتي يأتي على رأسها مباراة الزمالك ووست هام التي أقيمت عام 1966، والتي انتهت بفوز الأبيض بخماسية.

وقال خالد الغندور خلال برنامج زملكاوى الذى يذاع على قناة الزمالك أن مرتضى منصور طلب من حسين زين المباريات الترايخية للفريق، على أن تكون متاحة بقناة الزمالك، والتي تتعدى المائة مباراة، وهو ماسيكون إثراء غير طبيعى لقناة النادى. .

سجل خماسية الزمالك فى شباك وست هام يونايتد كل من حمادة إمام ثلاثة أهداف هاتريك وطه بصرى هدفًا وعبد الكريم الجوهرى هدفًا.

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في المباراة التي جمعت فريق الزمالك يوم 30 نوفمبر عام 1966، وحقق الأبيض فوزا كبيرا فى مواجهاته الأوروبية حينما سحق نظيره فريق ويست هام يونايتد بخمسة أهداف مقابل هدف.

فوز الفارس الأبيض جاء على حساب النادى الإنجليزى الذى كان فى قمة مجده ويلعب ضمن صفوفه ستة من نجوم منتخب إنجلترا على رأسهم بوبي مور.

وخاض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من سمير محمد على ويكن حسين وأحمد مصطفى وأحمد رأفت ومحمود أبورجيلة وعبد الكريم الجوهري وعبد المقصود صلاح وعمر النور وطه بصرى وحمادة إمام وأحمد عفت.