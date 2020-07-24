شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم صلاح: طاهر محمد سيصبح أهم لاعبى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف إبراهيم صلاح، نجم نادى الزمالك سابقا وقائد المقاولون العرب حاليا، أنه كان يتمنى انضمام طاهر محمد طاهر، لاعب ذئاب الجبل، إلى صفوف نادي الزمالك، قبل التوقيع للنادى الأهلى، قائلا، "الزمالك لم يطلب التعاقد مع طاهر محمد طاهر من الأساس لذلك تم انتقاله للأهلي".

وأوضح إبراهيم صلاح خلال تصريحات تلفزيوينة قائلا، "طاهر محمد طاهر سيكون أهم اللاعبين في النادي الأهلي حال حصوله على فرصة المشاركة مع الفريق الأحمر والزمالك منذ موسمين، كانت هناك ودية مع المقاولون، وكلموني وطلبوا التعاقد مع طاهر محمد طاهر، ولكن الصفقة لم تتم".