شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم صلاح: طاهر محمد سيصبح أهم لاعبى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف إبراهيم صلاح، نجم نادى الزمالك سابقا وقائد المقاولون العرب حاليا، أنه كان يتمنى انضمام طاهر محمد طاهر، لاعب ذئاب الجبل، إلى صفوف نادي الزمالك، قبل التوقيع للنادى الأهلى، قائلا، "الزمالك لم يطلب التعاقد مع طاهر محمد طاهر من الأساس لذلك تم انتقاله للأهلي".
كشف الإعلامي محمد شبانة فى لايف "الخليج 365 "، أن مسئولى النادى الأهلي أنهو الجدل في أنباء معاناة طاهر محمد طاهر صفقة الفريق الجدبد القادم من المقاولون العرب من إصابة مزمنة في العضلة الضامة والحوض، بعمل الكشف الطبي للاعب خلال الساعات الماضية، واكد مسئولو الأهلي أن اللاعب اجتاز الاختبار الطبي الشامل الذي خضع له بنجاح، لينهي الجدل حول معاناه طاهر من إصابة مزمنة، وتم تفعيل العقد رسمياً.
تابع الإعلامي محمد شبانه فى برنامج " مع شبانه" على صفحات الخليج 365 أن مسئولى الأهلي استقروا على تفعيل عقد طاهر طاهر وكشف مسئولو الأهلي أن دفع قيمة صفقة طاهر سيبدأ بداية من شهر اكتوبر المقبل، وسيتم الدفع علي ٤ أقساط على أن يكون آخر قسط في شهر يناير 2022.
الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً بدلا من الثامنة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.
كانت هذه تفاصيل خبر إبراهيم صلاح: طاهر محمد سيصبح أهم لاعبى الأهلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.