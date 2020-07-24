شكرا لقرائتكم خبر عن الشوالى: الأهلى والزمالك أكثر المستفيدين من العودة لنظام الذهاب والإياب فى إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المعلق التونسي الشهير عصام الشوالي، على عودة نظام الذهاب والإياب في بطولة دوري أبطال أفريقيا، مؤكداً : "الأهلي والزمالك أكثر المستفيدين من العودة لنظام الذهاب والإياب في إفريقيا".

وتابع: "الأندية المغربية تستطيع الفوز في المباريات الواحدة بينما الأفضلية في عودة الذهاب والإياب للأندية المصرية"، مضيفاً: "أتوقع أن يكون النهائي الإفريقي بين أحد الأندية المصرية والطرف الثانى من أندية المغرب".

وأضاف عصام الشوالي في تصريحات تليفزيونية، أن نادى الزمالك أصبح من أقوى المرحشين للتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، موضحاً "الفريق الأبيض أصبح مرشحا قويا للفوز بدوري الأبطال رغم أنه لم يكن مؤهلا في بداية البطولة"، متابعاً: "الزمالك نادى كبير وله تاريخ عظيم ومن المؤكد أنه مرشح بقوة واتوقع أن النهائي سيكون قويا للغاية".

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ووجه المعلق التونسي التهنئة الى محمد صلاح لاعب منتخبنا الوطني ونجم فريق ليفربول الإنجليزي، بعد التتويج بالدوري، مؤكداً أن محمد صلاح لاعب عالمي وسيحقق مزيد من البطولات وهو سيفتح الطريق للمصريين من أجل التألق في أوروبا"، مضيفاً: "تريزيجيه سيتألق بشكل أكبر وهو مؤهل للعب في أكبر الأندية في أوروبا".