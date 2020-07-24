شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل اللاعب الغانى "جيان": أسامواه يتمنى اللعب فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف صامويل أنيم وكيل أعمال اللاعب الغانى أسامواه جيان، أن اللاعب يتمنى التواجد في الدورى المصرى بسبب مشاركته في العديد من البطولات الأفريقية التي أقيمت داخل مصر وقوة البطولة المحلية، وأن القيمة المادية ليست العائق للتواجد في أحد الأندية المصرية.
وعلق صامويل أنيم خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة أون تايم سبورت على أنباء مفاوضات نادى وادى دجلة للتعاقد مع الغانى أسامواه جيان قائلا "إنه تم الحديث مع أحد الأصدقاء داخل مصر فقط ولكن لم يتم التوقيع بشكل رسمي حتى الآن وسوف تشهد الأيام القليلة القادمة وجهة أسامواه جيان القادمة".
وأشار صامويل أنيم أن أسامواه جيان يقيم الآن في مسقط رأسه في غانا ويتدرب بشكل يومى للحفاظ على لياقتة البدنية بسبب أزمة كيورونا الحالية.
كشف مصدر مطلع بنادى وادى دجلة، حقيقة ما تم تداوله فى تقارير صحفية غانية، عن دخول النادى في مفاوضات مع أسامواه جيان لاعب نورث إيست يونايتد الهندى، تمهيداً للانتقال لصفوف الفريق بداية من الموسم الجديد خلال فترة الانتقالات الصيفية، وقالت شبكة "GHANAsoccernet" الغانية إن وادى دجلة دخل فى مفاوضات جادة مع أسامواه جيان الهداف التاريخى لمنتخب غانا الأول ، وأكد المصدر بالنادى الدجلاوى لـ"الخليج 365" إنه لا توجد مفاوضات بين إدارة دجلة وأسامواه جيان كما جاء فى التقارير الغانية، وإن كل ما يقال حول تلك الصفقة ليس له أساس من الصحة، خاصة وإن وادى دجلة يصارع الهبوط فى الوقت الحالى لكونه فى المركز السادس عشر برصيد 15 نقطة، ومن الصعب التفاوض مع نجوم كبار بحجم "جيان" فى هذا التوقيت ودون أن تتضح الرؤية لمصير الفريق فى الموسم الجديد.
وكانت الشبكة الغانية قد أكدت أن المفاوضات بين النادي واللاعب ووكيله في مرحلة متقدمة للغاية، مع استغلال انتهاء عقده مع نورث إيست يونايتد الهندي، في يناير 2020، على الرغم من النفي من قبل مالك النادي ماجد سامي.
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