شكرا لقرائتكم خبر عن تيجانا: والدتى كانت "بتأكلنى أنا والغزال أكتر من سيد أخويا لأنها بتحب الزمالك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إسماعيل يوسف لاعب الزمالك السابق، وعضو مجلس إدارة الزمالك الحالي أن والدته كانت زملكاوية ووالده أيضا، ومن شدة حبها للفريق الأبيض كانت تطعمه وشقيقه إبراهيم أكثر من شقيقه الثالث سيد الذى كان يلعب للترسانة.

وتابع تيجانا، أنه في السنوات السابقة لكم يكن هناك معسكرات للفريق، وكان يقيم هو وشقيقه إبراهيم وسيد مع والديه في بيت العيلة ، "أنا وأخويا إبراهيم كنا بنلعب للزمالك، وسيد بيعب للترسانة، قبل المباريات كانت تأكلنا أنا وابراهيم زيادة من أخويا سيد".

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وأضاف تيجانا، فى تصريحات تليفزيونية "كانت والدتى تدعى وتقول يارب يا سيد ربنا يوفقك، ويارب الزمالك يفوز "، وكشف إسماعيل يوسف أن شقيقه سيد كان يلعب للزمالك قبل الترسانة، حيث انضم للزمالك لمدة 3 أشهر وبعد ذلك انتقل للشواكيش.

وقال عضو الزمالك، إنه يحب محمد منير ويستمع الى كل أغانيه، كما أن الكينج حضر يوم زفافه، وغنى فيه، بالإضافة إلى حبه للإمبراطور أحمد زكى".

يذكر أن إسماعيل يوسف من عائلة رياضية، حيث إن شقيقه الأكبر إبراهيم يوسف الذى كان يطلق عليه الغزال ، لعبا في صفوف القلعة البيضاء ، بينما شقيقه سيد لعب للترسانة ، وتولى عدة مهام فنية في مختلف القطاعات بقلعة الشواكيش