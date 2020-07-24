شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب: محمد صلاح سيتواجد مع الأولمبى فى طوكيو وتريزيجيه مرشح بقوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، إن محمد صلاح، لاعب منتخبنا الأولمبي، والمحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، سيتواجد مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2022 ، مضيفا : "محمد صلاح لاعب كبير وبكل تأكيد سيكون معنا ولكن نضغط بقوة على ليفربول للموافقة ولكن اذا نادييه رفض فلن نتمكن من ضمه".

وعن انضمام محمود تريزيجيه المحترف بأستون فيلا الإنجليزي، قال غريب: "هو لاعب عالمي وسيحقق نجاحات أكبر، ومن المؤكد أنه مرشح بقوة فهو إضافة قوية".

فى سياق متصل، قال شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، إن رمضان صبحي، مهاجم هيدرسفيلد الإنجليزي المعار إلى صفوف النادي الأهلي، لاعب مهم للغاية ، وأحد أفضل اللاعبين فى الكرة المصرية، ولكنه لن يكون متواجدا مع المنتخب الأولمبي الفترة المقبلة بعد الإتفاق مع حسام البدري على ضمه للمنتخب الأول الذى يستعد لمباريات هامة سواء فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية أو التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

أضاف شوقى غريب فى تصريحات تليفزيونية: "اتفقت مع حسام البدري على ضم رمضان صبحي لصفوف المنتخب الأولمبي للمشاركة في أولمبياد طوكيو".

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واستطرد غريب: "بالنسبة لاحتراف رمضان صبحي أو استمراره في الأهلي سيحدده ناديه هيدرسفيلد فهو صاحب الحق الوحيد في تحديد مستقبله".

كشف شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، عن موقف طاهر محمد طاهر، لاعب المقاولون العرب والمنتقل حديثا للنادي الأهلي، من الانضمام للمنتخب الأولمبي، حال عدم مشاركته مع الأهلي.

وأكد شوقي غريب في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "طاهر محمد طاهر، لاعب مهم وعلى خلق كبير واحد الركائز الأساسية".

وتابع: "ولكن إذا لم يشارك اللاعب مع الأهلي فسيدخل في منافسة مع لاعبين آخرين بسبب عدم مشاركته وأثبات جدارته".