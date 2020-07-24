شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التخطيط بالاتحاد الإنجليزى: صلاح وتريزيجيه فتحا الباب للتعاقد مع لاعبين مصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف جوليان دو عضو لجنة التخطيط بالاتحاد الانجليزى أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي أجبر الأندية الأنجليزية على متابعة اللاعبين المصريين فى الفترة الأخيرة بعد المستوى الرائع الذى يقدمه مع نادي ليفربول وتتويجه مؤخراً بلقب الدوري الإنجليزي.

وتابع فى تصريحات لبرنامج ملعب أون ويقدمه أحمد شوبير على قناة أون تايم سبورت مستوى تريزيجيه مع استون فيلا رائع أيضا و هو لاعب مميز والإعلام الإنجليزي يتحدث عنه بصورة جيدة، وهذا أمر جيد للكرة المصرية وجود لاعبين كبار فى الدوري الإنجليزي، و فتحا الباب لمتابعة أكثر من لاعب مصري فى الفترة المقبلة.

فى سياق متصل، نجح محمد صلاح في قيادة ليفربول لحصد لقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 30 عاما، وبالتحديد منذ موسم 1989 – 1990 ، ليواصل الفرعون المصري تحقيق إنجازات له ولمصر بعد حصوله على ثالث أفضل لاعب فى العالم و أفضل لاعب فى أفريقيا مرتين.

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وصعد النجم المصرى محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، على منصة التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، حاملا العلم المصرى، بعد تتويج الفريق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، للمرة التاسعة عشرة فى تاريخه، وتسلم محمد صلاح ميدالية التتويج بلقب الدوري الإنجليزي بعد صعوده إلى منصة التتويج.

وتسلم نجوم ليفربول لقب كأس الدوري الإنجليزي من أسطورة النادى كينى دالجليش، ورفع جوردان هيندرسون، قائد الفريق لقب البريميرليج هذا الموسم، للمرة التاسعة عشر في تاريخه.

وحقق فريق ليفربول، الذى يلعب ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، فوزًا مثيرًا، على ضيفه فريق تشيلسي، بنتيجة 5 – 3، في المباراة القوية التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء، على ملعب "آنفيلد"، في ختام مباريات الجولة الـ37 وقبل الأخيرة، من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".