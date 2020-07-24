شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس سموحة: حددت 2 مليون دولار لبيع حسام حسن.. وسأمنح صوتى لـ"شوبير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال فرج عامر رئيس نادي سموحه إن أحد وكلاء اللاعبين عرض على إدارة النادي عرضا من أحد الأندية لضم حسام حسن مهاجم الفريق، وقام بطلب مبلغ 2 مليون دولار للاستغناء عن اللاعب ولكن الصفقة لم تتم، مضيفا أن الأهلي والزمالك لم يطلبا رسمياً التعاقد مع مهاجم الفريق ولكني حددت مبلغ 2 مليون دولار لمن يريد التعاقد مع حسام حسن.

كمال أوضح رئيس نادي سموحة أنه سيتم عمل مسحات لجميع اللاعبين بصفة مستمرة خلال الفترة القادمة للحفاظ سلامة الجميع، متابعا أن النادي يتبع جميع الإجراءات الإحترازية والوقائية خلال الأيام الماضية وحرصين تماماً على الحفاظ على جميع العاملين بالنادي من خلال إجراء مسحات بصفة مستمرة.

Advertisements

وتابع رئيس سموحة فى تصريحات تليفزيونية، إن اللاعبين يحضرون للنادي من أجل التدريبات فقط ولم يستخدموا غرف تغيير الملابس وعليهم الحفاظ على سلامتهم وإتباع الإجراءات اللازمة.

كما أكد رئيس سموحة على مساندة أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة السابق أمام هاني أبو ريدة المُرشح المُحتمل على رئاسة إتحاد الكرة في الإنتخابات القادمة، وأضاف عامر أن أبو ريدة خذلنا في أحد السنوات عندما طالبنا بحكام أجانب في أحد مباريات الدوري وأيضاً مجلس إتحاد الكرة السابق لم يُقدم المنتظر منه في فترة رئاسته للجبلاية خاصة في بطولة أفريقيا التي أقيمت في القاهرة.

وكان فرج عامر أكد أن لاعبى الفريق السكندرى جاهزين لاستئناف مباريات بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم والالتزام بمواعيد المباريات التى تم نشرها اليوم من قبل الاتحاد المصرى لكرة القدم، ويحتل فريق سموحة المركز السادس بجدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 25 نقطة وأوضح فرج عامر خلال، تصريحات صحفية، أن أستكمال بطولة الدورى الممتاز أمر حتمى لا مفر منه والالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية والتعليمات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.