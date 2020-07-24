شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربينى عن اعتزال رنيم الوليلى:مش عارفة أفرح ولا أزعل..وأتمنى لها حياة سعيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت نور الشربيني بطلة العالم في الاسكواش، إنها أحد المقربين من رنيم الوليلي والتي علمت عن قرار اعتزالها قبل إعلانه، مشيرة إلى أنها مشاعرها كانت متضاربة، حيث كانت في البداية حزينة ولن تصاحبها في البطولة مثلما كانت تفعل، أما بعد أن أعلنت رنيم اعتزالها، فشعرت بالفرح لأنها ستبدأ مرحلة جديدة من حياتها، وقالت: "أول ما سمعت الخبر مبقتش عارفة أحزن ولا أفرح".

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وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج يحدث في مصر على قناة mbc مصر: "أنا أعرف رنيم من وأنا عندي 14 سنة، وعشنا مع بعض حاجات كتير أوي منذ زمان ولحد دلوقتي، حتى المنافسات اللي كنا بننافس فيها بعض كنا بنفضل طول الليل بنتكلم في التلفون مع بعض وكنا أقرب اتنين لبعض، وهي كان رأيها مهم جدا بالنسبة لي".

وأوضحت أن علاقتها الشخصية برنيم الوليلي مستمرة بعيدا عن لعبة الاسكواش، لأن تربطهما علاقة قوية، وأنها تتمنى لها حياة جديدة سعيدة بعيدا عن لعبة الاسكواش.