عادل الشوربجى: يحق لكهربا التظلم ضد عقوبة الإيقاف

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وأوضح الشوربجي خلال تصريحات تلفزيوينة قائلا "اللاعب كان موقوفًا حتى نهاية الموسم، وكان من الواد أن يتم إلغاء الموسم بسبب كورونا، لذلك أنا قررت أن تكون العقوبة محددة بعدد مباريات ولا تخص الموسم لأن لو تم إلغاء لن يتم معاقبة اللاعب على تشويه صورة مصر في الخارج بعد الأفعال التي أظهرها في لقاء السوبر و كهربا موقوف 10 مباريات مع أي فريق في الدوري وليس الأهلي فقط، ولو خرج إعارة لأي فريق سيتم فرضها العقوبة أيضًا ولن تسقط".
وأشار رئيس لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم إن قرار فرج عامر، رئيس نادي سموحة، بفرض عقوبات على أي لاعب يصاب بفيروس كورونا قائلا " ليس من حق سموحة عقاب لاعبيه حال إصابتهم بكورونا ربما يكون قرار فرج عامر شخصي ولكنه قرار لا تنص عليه أية قوانين"
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