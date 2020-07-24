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عادل الشوربجى: يحق لكهربا التظلم ضد عقوبة الإيقاف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عادل الشوربجي رئيس لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن لجنة الانضباط قامت بفرض عقوبات على لاعبي القطبين الأهلي والزمالك على خلفية ما حدث في مباراة السوبر المصري قائلا "كهربا يحق له التقدم بتظلم على قرار إيقافه إلى اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم ومن حق أي لاعب التقدم بطلب لتقليص العقوبة الموقعة عليه، ولكن إذا لم يقدم اللاعب أي أدلة تبرأه أو توضح أي جديد سيتم رفض التظلم نهائيًَا وليس من حق اللجنة الخماسية أن تقوم بتخفيف العقوبة نهائيًا، وهذا القرار يخصنى أنا فقط".

 

وأوضح الشوربجي خلال تصريحات تلفزيوينة قائلا "اللاعب كان موقوفًا حتى نهاية الموسم، وكان من الواد أن يتم إلغاء الموسم بسبب ، لذلك أنا قررت أن تكون العقوبة محددة بعدد مباريات ولا تخص الموسم لأن لو تم إلغاء لن يتم معاقبة اللاعب على تشويه صورة مصر في الخارج بعد الأفعال التي أظهرها في لقاء السوبر و كهربا موقوف 10 مباريات مع أي فريق في الدوري وليس الأهلي فقط، ولو خرج إعارة لأي فريق سيتم فرضها العقوبة أيضًا ولن تسقط".

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وأشار رئيس لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم إن قرار فرج عامر، رئيس نادي سموحة، بفرض عقوبات على أي لاعب يصاب بفيروس كورونا قائلا " ليس من حق سموحة عقاب لاعبيه حال إصابتهم بكورونا ربما يكون قرار فرج عامر شخصي ولكنه قرار لا تنص عليه أية قوانين"

 

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