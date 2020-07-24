أرسنال متفائل بشأن التعاقد مع ويليان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد فاروق:

ازدادت آمال نادي أرسنال الإنجليزي بشأن التعاقد مع البرازيلي ويليان، جناح فريق تشيلسي، بعد أنباء عدم اتفاق اللاعب مع ناديه على تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وتبعًا للنسخة البرازيلية لشبكة "ESPN" فإن إدارة أرسنال متفائلة بشأن تواجدها في موقف قوي، في سباق التعاقد مع اللاعب المخضرم، الذي يعد أحد أبرز نجوم تشيلسي خلال الموسم الحالي.

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ويعد التعاقد مع ويليان متاحًا أمام أرسنال بشكل مجاني، في حالة موافقة اللاعب الذي اقترب من حاجز 32 عامًا على الانتقال، بعدما اختلف مع تشيلسي بشأن مدة التعاقد الجديد، حيث طلب الجناح البرازيلي عقدًا يمتد لثلاث سنوات، وهو ما ترفضه إدارة تشيلسي.

وفي حالة وصول اللاعب إلى طريق مسدود مع إدارة تشيلسي، فإن ويليان يفضل استمرار العيش في العاصمة الإنجليزية لندن، وهو ما يعزز آمال أرسنال في إقناعه بالانتقال إلى صفوف الفريق بدءًا من الموسم المقبل.

ويتمتع ويليان بخبرة كبيرة بأجواء الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث انضم إلى صفوف تشيلسي عام 2013، وساهم في تحقيق الفريق خمسة ألقاب، بينها التتويج بـ "بريميرليج" في موسمي 2014/2015 و2016/2017.