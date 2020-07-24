لاتسيو يعود للانتصارات أمام كالياري بالدوري الإيطالي.. وإيموبيلي ينفرد بصدارة الهدافين

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 ـ ( د ب أ):

أنهى لاتسيو سلسلة نتائجه المهتزة في بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما حقق فوزا صعبا 2 / 1 على ضيفه كالياري اليوم الخميس في ختام مباريات المرحلة الخامسة والثلاثين للمسابقة.

وارتفع رصيد لاتسيو، الذي حقق نقطة يتيمة في مبارياته الخمس الماضية بالمسابقة، إلى 72 نقطة في المركز الرابع بترتيب المسابقة، في حين تجمد رصيد كالياري، الذي عجز عن تحقيق أي فوز بالبطولة للمباراة السابعة على التوالي، عند 42 نقطة في المركز الثالث عشر.

وبادر كالياري بالتسجيل عن طريق لاعبه الأرجنتيني جيوفاني سيميوني في الدقيقة 45، قبل أن ينتفض لاتسيو في الشوط الثاني، الذي أحرز خلاله هدفين عبر سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، وتشيرو إيموبيلي في الدقيقتين 47 و60.

وبهدفه في كالياري، انفرد إيموبيلي بصدارة ترتيب هدافي البطولة برصيد 31 هدفا، متفوقا بفارق هدف وحيد على أقرب ملاحقيه النجم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس قبل ثلاث مراحل على نهاية الموسم.