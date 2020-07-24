غريب: نضغط بالطرق الشرعية للحصول على صلاح.. وماذا نفعل إذا رفض ليفربول؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف شوقي غريب المدير الفني للمنتخب المصري الأوليمبي، أنه يضغط بالطرق الشرعية للحصول على خدمات النجم المصري محمد صلاح في الأولمبياد المقبلة والتي ستقام في طوكيو 2021.

وأضاف غريب في تصريحات عبر شاشة "النهار" :"نضغط بالطرق الشرعية من أجل الحصول على صلاح في الأولمبياد، لكن ماذا أفعل إذا رفض ليفربول التفريط في اللاعب".

وتابع :"من الممكن أن أسافر إلى إنجلترا كمحاولة لإقناع يورجن كلوب وليفربول في ترك اللاعب".

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وواصل :"سبق لي أن فعلت ذلك عندما كنت في الجهاز الفني للمنتخب الأول في عهد المدرب حسن شحاتة، وقتها يورجن كلوب رفض التخلي عن محمد زيدان إلا أنني نجحت في النهاية من الحصول على اللاعب".

وأنهى :"الاسم الوحيد الذي أعلنت عنه للحصول على خدماته هو محمد صلاح، لكن لم أحدد موقفي من العنصر الثاني والثالث للانضمام للمنتخب الأوليمبي".

وكان من المفترض أن يخوض المنتخب المصري أولمبياد طوكيو خلال العام الجاري، إلا أن تم تأجيل المنافسات للعام المقبل بسبب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

جدير بالذكر أن محمد صلاح قاد ليفربول مؤخرًا للحصول على لقب الدوري الإنجليزي بعدما غاب الدرع عن خزائن "الريدز" لمدة 30 عامًا.