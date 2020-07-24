مدرب بيراميدز: الأهلي اقترب من حسم الدوري والصراع على الوصافة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح أنتي تشاتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز أن الأهلي اقترب من حسم لقب دوري we الممتاز، قائلًا أن الصراع في البطولة سيكون على المركز الثاني.

وقال مدرب بيراميدز في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" تعليقًا مباراة الزمالك الودية: "النتيجة لا تهم، في النهاية هي مجرد مباراة إعداد لاستئناف الموسم."

وتابع: "الأهلي يمتلك فرصة كبيرة من أجل الفوز بالدوري، وكل مباراة سنلعبها من أجل الفوز في النتيجة."

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وأضاف: "الفترة المقبلة ستكون بمثابة قتال من أجل الحصول على المركز الثاني في جدول الترتيب، والمقاولون لن يفرط في فرصته للمنافسة."

واستطرد: "من الجيد أن عودة الدوري سوف تسمح لنا بخوض عدد من المباريات قبل لعب نصف نهائي الكونفدرالية والنهائي في سبتمبر المقبل."

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب دوري we الممتاز، برصيد 49 نقطة بالفوز في 16 مباراة وتعادل وحيد، ويتفوق عن أقرب ملاحقيه بـ16 نقطة.