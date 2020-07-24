طبية اتحاد الكرة: فحص جديد لفتحي خلال 10 أيام.. والأندية لم تلتزم بنصيحة الوديات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي سيخضع لفحص جديد ما لم تظهر عليه أي أعراض خلال 10 أيام، قائلًا أن الأندية لم تلتزم بنصيحتهم بشأن خوض الوديات.

وقال رئيس اللجنة الطبية في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "لم نخفف الاجراءات الاحترازية بالنسبة للتعامل مع فيروس كورونا، لكن بشكل عام مع تراجع أرقام الإصابات حدث تساهل بشكل عام من جانب عموم المصريين."

وتابع: "طالبنا بضرورة الإلتزام بالاجراءات الاحترازية من استخدام الكمامة والتعامل بالمطهرات."

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وأوضح موقف عناصر الإنتاج الحربي المصابة: "تم عزل كافة اللاعبين المصابين في الانتاج الحربي وتم صرف كافة الأدوية للاعبين، وتم عمل مسحة للـ22 لاعب المخالطين للمصابين في معسكر الانتاج الحربي ونتيجتهم ستظهر غدًا الجمعة.. نهاية الأسبوع سيتم إجراء مسحة أخرى للاعبين الانتاج الحربي في حالة عدم ظهور أي أعراض على اللاعبين."

أما عن موقف حمدي فتحي لاعب الأهلي، فقد قال: "إذا استمر لمدة 10 أيام بدون أعراض سيخضع لمسحة أخرى وبناء عليه يمكن له أن يعود إلى التدريبات بشكل طبيعي مع الفريق."

وأشار إلى وجود اختلاف في أسلوب التعامل مع عودة الدوري، قائلًا: "وقت المباريات المسحات ستكون لمدة 3 أيام بحيث تظهر النتيجة قبل اللقاء بـ24 ساعة، وبناء عليه أي مصاب ستظهر نتيجته خلال ساعات من التعرض للعدوى."

واختتم بانتقاد تعامل الأندية في المباريات الودية: "طلبنا فقط إقامة المباريات الودية خلال 48 ساعة من اجراء المسحة للفريقين والحكم، ونصحت أن تلعب الأندية مباراة ودية كل أسبوع لكني فوجئت بأندية تلعب كل 48 ساعة وهذا أمر غير جيد."