إبراهيم صلاح : طارق حامد من أفضل لاعبي الوسط في مصر

قال إبراهيم صلاح نجم الزمالك السابق وفريق المقاولون العرب الحالي، إن طارق حامد من أفضل اللاعبين في مصر بوسط الملعب.
وأضاف إبراهيم صلاح في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار "الجماهير كانتتهاجمني خلال لعبي بجانب طارق حامد في الزمالك".
وتابع "أرفض المقارنة بين طارق حامد وأليو ديانج فهذا الثنائي يمتلك امكانيات مميزة ومن نقاط القوةفي الأهلي والزمالك".
وتحدث عن محمد النني قائلا "الظروف والأجواء وراء الانتقادات التي يتعرض لها محمد النني".
وتعود الحياة لكرة القدم المصرية في السادس من اغسطس المقبل في اولى جولات الدوري المصري بعد عودته مجددا بعد توقف اكثر من 4 اشهر بسبب فيروس كورونا.
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