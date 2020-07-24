الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز.. والأهلي يتدخل لافساد الصفقة

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن نادي الزمالك حصل علي توقيع رجب بكار الظهير الأيمن لنادي بيراميدز منذ فترة، مشيرًا إلى وجود جلسة الساعات الماضية لانهاء المفاوضات بين الناديين إلا أن رجب لم يحضر الجلسة.

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن رجب بكار لم يحضر الجلسة بعدما تلقى اتصال هاتفي من النادي الاهلي يطلب منه الانتظار وعدم التوقيع لأي نادي.

وتابع: "مسؤولو الأهلي أكدوا للاعب انه سينضم للفريق في الموسم الجديد، وسيتم انهاء المفاوضات مع نادي بيراميدز".

وفاز نادي بيراميدز على نظيره الزمالك، بهدف نظيف في المباراة الودية التي جمعتهما أمس الخميس في اطار استعدادات الفريقين لعودة منافسات الدوري، المقرر بدءها في السادس من اغسطس المقبل.