إبراهيم صلاح: رفضت الأهلي.. وصفقات الوسط من بعدي كلفت الزمالك أكثر من 100 مليون جنيه

قال إبراهيم صلاح نجم الزمالك السابق ولاعب فريق المقاولون العرب الحالي، إنه رفض الانتقال للنادي الأهلي بعد انتهاء تجربته في الدوري السعودي بصفوف العروبة.

وأضاف في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة

النهار "مفاوضات الأهلي وصلت لمرحلة متقدمة لضمي بعد انتهاء مسيرتي في الدوري السعودي ولكني فضلت الانتقال للزمالك بعد حديث الإدارة معي".

وتابع "بعد رحيلي الزمالك تعاقد مع 5 صفقات في مركزي كلفت خزينة الفريق ما يقرب من 100 مليون جنيه، وأرى أن أرقامي كانت هي الأفضل".

وزاد "خلال فترتي في الزمالك تعرضت لبعض الظلم بسبب توقيت انضمامي حيث لم نحصل على البطولات، كما لم تكن الأمور جيدة".