علي ماهر: الأهلي نادي القرن بدون نقاش ويشيد بـ محمود الخطيب

قال علي ماهر نجم الأهلي السابق والمدير الفني السابق لفريق إنبي، إن النادي الأهلي هو نادي القرن الحقيقي.

وأضاف في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار "لا يمكن الحديث بشأن

هذا الصدد، وبدون النقاش".

وتابع: "أما عن إهانة رموز الأهلي أو الزمالك، فهو شيء خاطئ فمثلا إذا ذكر حسن شحاتة فيجب أن نقول

الكابتن قبلها".

وأضاف: "كيف يتم توجيه أي انتقادات للكابتن محمود الخطيب، فهو بمجرد ذكر اسمه فهو بيعدل المزاج".

وشهدت الفترة الاخيرة جدلا واسعا على أحقية نادي الزمالك بنادي القرن الافريقي، حيث ان الزمالك يملك 9 القاب في حين يملك الاهلي 7 القاب.