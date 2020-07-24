علي ماهر: طاهر محمد طاهر صفقة ناجحة للأهلي.. وسيعوض رحيل رمضان صبحي

قال علي ماهر نجم الأهلي السابق والمدير الفني السابق لفريق إنبي، إنه يتوقع عدم استمرار رمضان صبحي مع الأهلي في الفترة المقبلة.

وأضاف في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار "الأهلي تعاقد مع طاهر من

أجل تعويض رمضان صبحي وهو بالمناسبة صفقة مميزة ومحترمة".

وتابع "طاهر عليه أن يكون على قدر شخصية النادي الأهلي، حيث ستكون المنافسة نارية بين اللاعبين".

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كما كشف علي ماهر نجم الأهلي السابق والمدير الفني السابق لفريق إنبي، مستقبله التدريبي خلال الفترة المقبلة.

وقال ماهر في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "لدي عرض من الدوري المصري، بالإضافة إلى عرضين من خارج مصر".

وأَضاف "سوف أحسم مستقبلي مع خلال الفترة المقبلة والاستقرار على العرض المناسب".