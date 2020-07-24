شوقي غريب: المنتخب الأول سيمنع ضم رمضان صبحي لمعسكرات الأولمبي

قال شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، إن رمضان صبحي، مهاجم هيدرسفيلد الإنجليزي المعار إلى صفوف النادي الأهلي، لاعب مهم للغاية.
وأكد شوقي غريب في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "المنتخب الأول سيمنعني من ضم رمضان صبحي في المعسكرات".
وتابع غريب: "اتفقت مع حسام البدري علىضم اللاعب في أولمبياد طوكيو".
وأشار: "بالنسبة لاحتراف رمضان صبحي أو استمراره في الأهلي سيحدده ناديه هيدرسفيلد فهو صاحب الحق الوحيد في تحديد مستقبله".
كما قال شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، إنه تقدم ببرنامج الى اللجنة الخماسية منأجل خطة تجهيز المنتخب الأولمبي لأولمبياد طوكيو.
وأكد شوقي غريب في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: اللجنة الخماسية خاطبت الوزارة واللجنة الأولمبية المصرية من أجل اعتماد البرنامج التجهيزي".
وتابع: "إعداد البطل الأولمبي يحتاج فترة زمنية كافية من أجل حصد ميدالية مناسبة، ونحن نعمل بكامل قوتنا ونشتغل دائما".
وأشار: "نخاطب عدد من المنتخبات من أجل مواجهتها وديا ومن ضمنهم البرازيل والأرجنتين".
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