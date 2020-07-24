شوقي غريب: سأسافر إلى ليفربول لإقناعهم بانضمام محمد صلاح للمنتخب الأولمبي

أكد شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أنه سيبذل محاولات كبيرة من أجل ضم محمد صلاح لأولمبياد طوكيو.
وأكد شوقي غريب في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "نحن نحاول مع ليفربول من أجل ضم اللاعب ولكن من الوارد أن يقوم الريدزبرفض الطلب".
وشدد: "اذا رفض ليفربول فسنقوم بالضغط والعديد من المحاولات فهو لاعب مهم للغاية وجاهز للسفر بنفسي لإقناعهم".
ويشارك المنتخب المصري في اولمبياد طوكيو بصفته حامل لقب كاس الامم الافريقية تحت 23 عاما.
كما قال شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، إنه يتابع عمر مرموش، لاعبنا المصري المحترف في فولفوسبورج الألماني.
وأكد شوقي غريب في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "عمر مرموش ضمن حسابتنا في الأولمبياد وهو لاعب متألق ومهم في الأولمبياد".
وأشار: "أتابع مرموش جيدا ونقوم أنا وجهازي المعاون بمتابعة جميع اللاعبين في مصر وفي جميع الدول الأوروبية".
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