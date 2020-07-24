على ماهر: تريزيجيه من أكثر اللاعبين تأثيرًا مع منتخب مصر

قال علي ماهر، نجم الأهلي السابق والمدير الفني السابق لإنبي إن تألق تريزيجيه في الدوري الإنجليزي مع أستون فيلا يعتبر وجهة مشرفة لمصر. وقال علي ماهر في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "تريزيجيه لم يقدم 50% من امكانياته الحقيقة". وأضاف "تريزيجيه من أكثر اللاعبين تأثيراً مع منتخب مصر ودائما ما يظهر في المواجهات الكبيرة". تأثيراً مع منتخب مصر ودائما ما يظهر في المواجهات الكبيرة". وكان أستون فيلا حقق فوزا ثمينا على أرسنال في الجولة الماضية بالدوري الإنجليزي بهدف نظيف، أحرزه المصري محمود تريزيجيه.

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