إصابة لاعب الأهلي “حمدي فتحي” بفيروس كورونا

كشف مصدر داخل اتحاد كرة القدم، أن المسحة الطبية التي أجريت للاعبي الأهلي أمس الاربعاء، قد ظهرت نتائجها اليوم الخميس، وأثببت إصابة لاعب وسط الفريق “حمدي فتحي“، بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”

وقال مصدر من داخل اللجنة الطبية باتحاد الكرة المصري “إن نتائج عينة الأهلي وصلت بشكل رسمي، وتبين إيجابية مسحة حمدي فتحي، وسيخضع اللاعب لمسحة آخرى خلال الساعات القادمة، وسيتم عزله واتخاذ كافة التدابير الإحترازية من أجل المحافظة على سلامة باقي زملائه في الفريق”.

وأصبح حمدي فتحي، هو أول لاعب في الأهلي يتعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد المسحة الخامسة التي أجريت أمس الاربعاء للاعبي الفريق المتصدر لمنافسات الدوري المصري الممتاز قبل أسبوعين من استئناف المسابقة.

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فيما ينتظر مسؤولي الأهلي، التأكد بشكل رسمي من إصابة حمدي فتحي عن طريق اخضاعه للمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة.

وأكد مصدر داخل الجهاز الفني للأهلي في حديثه لـ (الخليج 365) استمرار التدريبات الجماعية للفريق، وسيخوض الفريق مباراة سموحة الودية بشكل طبيعي، ولا نية لتأجيلها كما تردد.

ويلتقي فريق الأهلي مع نظيره سموحة يوم غد الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة في الساعة السادسة مساء في أولى مواجهات الاهلي الودية، استعدادا لعود النشاط في 6 أغسطس المقبل.