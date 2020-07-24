نتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز في استعدادات عودة الدروي المصري “ذكاء رجب..وعقوبة محمود علاء”

حقق فريق بيراميدز فوزا على الزمالك بهدف نظيف، في المباراة الودية التى أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب برج العرب بالاسكندرية، ضمن استعدادات عودة الدوري المصري الممتاز موسم 2020/2019.

وسجل هدف المباراة الوحيد، الظهير الأيمن لفريق بيراميدز “رجب بكار” في الدقيقة 72 من زمن المباراة، حيث قام بإرسال كرة “ساقطة” لتخدع حارس الفريق الأبيض “محمد أبو جبل”، وتسكن الشباك بعدما ارتطمت بالعارضة.

بدأت المباراة بسيطرة كبيرة من جانب بيراميدز المتأهل إلى نصف نهائي الكونفدرالية 2020 في أول مشاركة قارية له هذا الموسم.

وأضاع فريق الأسيوطي سبورت سابقًا، أكثر من فرصة محققة لتسجيل الأهداف، في المقابل تألق حارس الزمالك “أبوجبل” في حماية عرينه وأنقذ أكثر من كرة صعبة.

وتعرض مدافع الزمالك محمود علاء للطرد بعدما قام بعرقلة لاعب بيراميدز محمد حمدي، ليشهر الحكم البطاقة في الدقيقة 39 من عمر المباراة.

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وانفعل محمود علاء بعد خروجه وقام بتصرفات غير لائقة تمامًا، حيث كشفت قناة الزمالك عقب اللقاء عن تعرضه لعقوبة مالية من جانب رئيس الزمالك “مرتضى منصور“.

وسيطر الهدوء على معظم مجريات الشوط الثاني من المباراة، وسط محاولات على استحياء من الطرفين، وتسديدات من خارج منطقة الجزاء بشكل مستمر من ثنائي بيراميدز الخطير عبدالله السعيد وإيريك تراوري.

وفي الدقيقة 72 نجح نادي بيراميدز في تسجيل هدف اللقاء الوحيد عن طريق رجب بكار.

ودفع مدرب الزمالك “باتريس كارتيرون” بعدد من لاعبي دكة البدلاء مثل عبد الله جمعة ومحمود شيكابالا ومحمد عنتر وعمر السعيد، بالاضافة إلى الظهير الأيمن الناشيء أحمد عيد.

وحاول الزمالك إدراك التعادل في الدقائق المتبقية من اللقاء لكن دون جدوى وسط تكتلات دفاعيه من نادي بيراميدز لينتهي اللقاء بفوز بيراميدز بهدف نظيف .