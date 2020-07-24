تاوامبا “المُتمرد” يرد على صفقة الهلال “التبادلية”

تردد في الساعات الماضية إمكانية عقد صفقة تبادلية بين ناديي الهلال والتعاون خلال الميركاتو الصيفي 2020، وذلك بحضور المهاجم الكاميروني لياندرو توامبا إلى صفوف الزعيم، وذهاب المهاجم السوري عمر خريبين إلى سكر القصيم.

لكن هذه الأنباء يبدو وأنها لم تُعجب مهاجم التعاون، حيث أكد عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر” أنه لن يكون جزءًا من أي صفقة تبادلية، وقال عن الصفقة التبادلية مع الهلال “أخبار وهمية.. أنا لاعب حر ولا يمكنني أن أكون جزءًا من أي مبادلة”.

وكانت صحيفة “الوطن” السعودية قد أكدت رغبة إدارة الهلال في استقطاب الكاميروني لياندر تاوامبا، مهاجم فريق التعاون، خلال الميركاتو الصيفي 2020؛ لتعزيز القوة الهجومية للفريق بدايةً من الموسم الجديد.

وكان المهاجم الكاميروني قد ظهر بشكل رائع مع التعاون، وساهم الموسم الماضي في حصد كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز أمام اتحاد جدة، وتسجيله لهدف التتويج بالبطولة.

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تغريدة توامبا عن الهلال

ودخل تاوامبا في أزمة مع التعاون، بعد رفضه التجديد مع الفريق، في الوقت الذي أعلنت إدارة السكري بتفعيل بند تجديد التعاقد معه لموسم واحد، لكن اللاعب أكد أنه لا يعترف بتفعيل بند التجديد مع التعاون، وأنه أصبح لاعبا حرا.

ويستعد الهلال حاليا للمواجهة المُرتقبة أمام نادي النصر، يوم 5 أغسطس المقبل، في إطار الجولة 23 من منافسات الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين)، والتي توقفت منذ منتصف شهر مارس الماضي؛ بسبب جائحة كورونا.

ويتصدر الهلال بطولة الدوري السعودي برصيد 51 نقطة، بفارق 6 نقاط عن غريمه التقليدي النصر، علمًا بأن المسابقة يتبقى على نهايتها 8 جولات.